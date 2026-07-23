Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবদল নেতা নিহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবদল নেতা নিহত
যুবদল নেতা সালাউদ্দিন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবদল নেতা সালাউদ্দিন (৪০) নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সড়কের মুসলিম চত্বর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সালাউদ্দিন সাহেরখালী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া গ্রামের মৃত মহিউদ্দিনের ছেলে। তিনি সাহেরখালী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে মোটরসাইকেলযোগে মিরসরাই জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের দিকে যাচ্ছিলেন সালাউদ্দিন। পথে আবুতোরাব বাজারসংলগ্ন মুসলিম চত্বর এলাকায় পৌঁছালে চট্টগ্রামগামী সিমেন্টবাহী একটি ট্রাক ও অর্থনৈতিক অঞ্চলমুখী চট্টগ্রাম অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠানের একটি ডাবল কেবিন পিকআপের মাঝখানে পড়ে তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারান। এতে মোটরসাইকেলটি ট্রাক ও পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই সালাউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

যুবদল নেতা নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে মিরসরাই থানা যুবদলের প্রধান সমন্বয়ক এস এম সুমন বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত সালাউদ্দিন সাহেরখালী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে যুবদল পরিবারের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগযুবদল
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