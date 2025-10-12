Ajker Patrika
নতুন বউ নিয়ে ঘরে ঢোকার পরই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ডাকাতের হানা, ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
কৈয়গ্রাম নতুন সড়কের পাশে বাড়িটিতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা
কৈয়গ্রাম নতুন সড়কের পাশে বাড়িটিতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে নতুন বউ নিয়ে বর ঘরে ঢোকার পরই ডিবি পুলিশ পরিচয়ে একদল ডাকাত বিয়েবাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে। ডাকাতের দল অস্ত্রের মুখে সবাইকে ভয় দেখিয়ে ১০ ভরি স্বর্ণালংকারসহ নগদ ২ লাখ টাকা কেড়ে নিয়ে গেছে। গতকাল শনিবার (১১ অক্টোবর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার বড়উঠান ইউনিয়নের শাহমীরপুর ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কৈয়গ্রাম নতুন সড়কের পাশে মোহাম্মদ মিয়ার নতুন বাড়িতে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। আজ রোববার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন সহকারী কমিশনার (এসি) জামাল উদ্দিন ও কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শরীফ।

ভুক্তভোগী বর আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার আমার বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বউ নিয়ে রাত ১টার দিকে ঘরে আসি। কিছুক্ষণ পর একটি হাইয়েসে মুখে মাস্ক পরা, হাতে অস্ত্রসহ ৮-১০ জন লোক ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ঘরে ঢোকে তল্লাশির কথা বলে। এ সময় ঘরে থাকা নতুন বউ, আমার মা এবং বিয়েতে আসা নারী অতিথিদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আলমারিতে রাখা নতুন বউয়ের ৬ ভরি ও আমার মায়ের ৪ ভরি সোনা, অতিথিদের কানের দুল, আংটি, মোবাইল ফোন, উপহারসামগ্রীসহ নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে যায়।’

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, থানা-পুলিশের মোবাইল টিম ঘটনাস্থল থেকে ১০ ফুট দূরে থাকলেও ডাকাত দলকে ধাওয়া দেয়নি। বরের ছোট ভাই মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, ‘ঘটনার সময় পুলিশ আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল। ডাকাতদের সঙ্গে মুখোমুখি অবস্থায়ও তারা কিছু করেনি। ডাকাতেরা অস্ত্র তাক করলে পুলিশ পিছিয়ে যায়। পরে আমরা প্রাইভেট কারে তাদের পিছু নিই, কিন্তু তারা শান্তির হাট হয়ে পালিয়ে যায়।’

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, ডাকাতদের কয়েকজন আগে থেকেই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। সাদা গেঞ্জি ও জিনসের প্যান্ট পরা ওই ব্যক্তিদের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করলে তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে বলে মনে করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শরীফ বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং একটি অস্ত্র, তিনটি গুলি উদ্ধারসহ বিভিন্ন আলামত জব্দ করেছে। পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

