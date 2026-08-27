১৪১ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি: সাইফুজ্জামান দম্পতিসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে তিন মামলা

আরামিট সিমেন্টের নামে ভুয়া চালান ও সাজানো ক্রয় দেখিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের চট্টগ্রামের জুবিলি রোড শাখা থেকে ১৪১ কোটি ৩০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী রুকমীলা জামানসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে তিনটি পৃথক মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার দুদকের চট্টগ্রাম কার্যালয়ে মামলা তিনটি করা হয়।
তিন মামলায় যথাক্রমে ৫৭ কোটি ৬০ লাখ, ৪১ কোটি ৬২ লাখ ৫০ হাজার ও ৪২ কোটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে।
দুদকের নথি অনুযায়ী, ২৭টি লেনদেনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ইসলামী ব্যাংকের জুবিলি রোড শাখা থেকে ১৪১ কোটি ৩০ লাখ টাকা উত্তোলন করা হয়। পরে ওই অর্থ বিভিন্নভাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রেও অর্থ পাঠানো হয় বলে দুদকের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
মামলার তিনটির বাদী হলেন দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. সজীব আহমেদ, উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান ও সহকারী পরিচালক শোয়াইব ইবনে আলম। এজাহারে তাঁরা অভিযোগ করেন, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ওই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।
এজাহারে আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ ও ১০৯ ধারা; দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২)(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।
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