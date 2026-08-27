সিলেটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, ২ প্রতিষ্ঠানকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

সিলেটে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করে সিলেট জেলা প্রশাসন ও নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিলেট জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. পারভেজ।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে হুমায়ুন রশিদ চত্বরের নিউ শ্রমিক ড্রাইভার রেস্তোরাঁয় অভিযান চালানো হয়। এ সময় রান্নাঘরের ফ্রিজে রক্তের স্তর, ডিমে ময়লা এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের প্রমাণ মেলে। এসব অনিয়মের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
পরে নগরের শিববাড়ি পাঠানপাড়ার ভাই ভাই ফুড প্রোডাক্টস বেকারিতে অভিযান চালানো হয়। সেখানে নিষিদ্ধ রং ব্যবহার, একই তেল বারবার ব্যবহার এবং নোংরা পরিবেশ ও অপরিষ্কার মেঝের কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. পারভেজ জানান, খাবার তৈরি থেকে শুরু করে পরিবেশন—প্রতিটি ধাপেই স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা জরুরি। কিন্তু অভিযানে পাওয়া এসব অনিয়ম শুধু ভোক্তাদের ভোগান্তিই বাড়াচ্ছে না, তৈরি করছে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকিও। খাদ্যে ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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