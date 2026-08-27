রংপুরে ৪ খুন: বিচারের দাবিতে পীরগঞ্জে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

রংপুরে গণপতি চক্রবর্তীর পরিবারের চার সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পীরগঞ্জে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পীরগঞ্জ প্রেসক্লাব চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হাজী বয়েন উদ্দিন পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় ও পীরগঞ্জ পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সংহতি জানিয়ে অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তা শিক্ষার্থীরা বলেন, গণপতি চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যদের ওপর যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে জড়িত অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে হবে।
শিক্ষার্থীরা জোর দাবি জানান, অপরাধীরা যেন কোনো অবস্থাতেই আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে পার পেয়ে না যায়। একটি পুরো পরিবারকে শেষ করে দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।
মাগুরার শ্রীপুরে ট্রান্সফরমার মেরামতের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে মাহফুজ খান (৪৫) নামের এক পল্লী বিদ্যুৎ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুই পল্লী বিদ্যুৎ কর্মচারী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) দুপুর পৌনে দুইটার দিকে উপজেলার তখলপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সচিব (উপসচিব) মোহাম্মদ মাহবুবউল করিমকে ফেনীর জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। মাহবুবউল করিমকে ডিসি নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়...৩৭ মিনিট আগে
নরসিংদী জেলা ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও নরসিংদী পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে। নরসিংদী জেলার সুনাম বহু আগে থেকেই। মেঘনার কোলঘেঁষে নরসিংদী পৌরসভা গঠিত। এক সময় পাটশিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল নরসিংদী জেলা। বর্তমানে বিখ্যাত তাঁতশিল্পের জন্য। কিন্তু এত আগে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত...৪০ মিনিট আগে
উৎসবমুখর পরিবেশে মাগুরা মেডিকেল কলেজের ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মিলিত হন প্রতিষ্ঠানের সাড়ে ৩ শতাধিক শিক্ষার্থী। ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোয়ার হোসেন খান। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে মাগুরা ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন কার্যা১ ঘণ্টা আগে