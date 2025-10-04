Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী মুন্নাকে গ্রেপ্তার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তারকৃত নুরুল ইসলাম মুন্না। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তারকৃত নুরুল ইসলাম মুন্না। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অপহরণ চক্রের মূল হোতা নুরুল ইসলাম মুন্নাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৫। তিনি হত্যা, মাদক, অপহরণ, অস্ত্রসহ ১৪ মামলার পলাতক আসামি। শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে টেকনাফ সদর নতুন পল্লানপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিকেল ৪টার দিকে র‍্যাব-১৫-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার নুরুল ইসলাম প্রকাশ মুন্না টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ লেংগুরবিল মাঠপাড়া এলাকার এহলাস মিয়ার ছেলে।

র‍্যাব জানায়, মুন্না দীর্ঘদিন ধরে ৩০-৪০ জন সদস্য নিয়ে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ পরিচালনা করে আসছিলেন। চক্রটি নিয়মিত মানুষকে অপহরণ করে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দী করে রাখত এবং মুক্তিপণের জন্য অমানবিক নির্যাতন চালাত।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দীর্ঘদিন নজরদারির পর শেষ পর্যন্ত মুন্নাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

বিষয়:

টেকনাফর‍্যাবগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগসন্ত্রাসী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

শেরপুরে নিখোঁজের দুদিন পর ডোবা থেকে ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার

টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী মুন্নাকে গ্রেপ্তার

টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী মুন্নাকে গ্রেপ্তার

জমি ভরাটের পানিতে স্কুলের মাঠ জলাশয়

জমি ভরাটের পানিতে স্কুলের মাঠ জলাশয়

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আহসান হাবিব ভূঁইয়া গ্রেপ্তার