টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী মুন্নাকে গ্রেপ্তার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের টেকনাফের শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অপহরণ চক্রের মূল হোতা নুরুল ইসলাম মুন্নাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১৫। তিনি হত্যা, মাদক, অপহরণ, অস্ত্রসহ ১৪ মামলার পলাতক আসামি। শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে টেকনাফ সদর নতুন পল্লানপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বিকেল ৪টার দিকে র্যাব-১৫-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেপ্তার নুরুল ইসলাম প্রকাশ মুন্না টেকনাফ সদর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড দক্ষিণ লেংগুরবিল মাঠপাড়া এলাকার এহলাস মিয়ার ছেলে।
র্যাব জানায়, মুন্না দীর্ঘদিন ধরে ৩০-৪০ জন সদস্য নিয়ে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ পরিচালনা করে আসছিলেন। চক্রটি নিয়মিত মানুষকে অপহরণ করে পাহাড়ি আস্তানায় বন্দী করে রাখত এবং মুক্তিপণের জন্য অমানবিক নির্যাতন চালাত।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দীর্ঘদিন নজরদারির পর শেষ পর্যন্ত মুন্নাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।
