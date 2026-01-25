Ajker Patrika
‘ওনেরা ক্যান আছন’—তারেক রহমানের অভিবাদনে নেতা-কর্মীদের—‘আরা গম আছি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ০৫
চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বললেন, ‘আসসালামুআলাইকুম। ওনেরা ক্যান আছন (আপনারা কেমন আছেন)।’ এ সময় সমাবেশে উপস্থিত বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী একসঙ্গে বলে ওঠেন, ‘আরা গম আছি (আমরা ভালো আছি)।’

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে আয়োজিত বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে তিনি সমাবেশে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে এমন অভিবাদন জানান।

এরপর তারেক রহমান বলেন, ‘প্রিয় ভাইবোনেরা আজকে আমরা সকলে একত্রে হয়েছি, একটা লক্ষ্যকে সামনে রেখে, একটা পরিবর্তনকে সামনে রেখে আমরা একত্রে হয়েছি। এই সেই চট্টগ্রাম। এই সেই পুণ্যভূমি, যেখান থেকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই সেই চট্টগ্রামের পুণ্যভূমি, যেখানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শহীদ হয়েছিলেন।

‘প্রিয় ভাইবোনেরা, এই সেই চট্টগ্রামের পুণ্যভূমি যেখান থেকে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে দেশনেত্রী উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এই পুণ্যভূমি চট্টগ্রামের সঙ্গে আমি এবং আমাদের পরিবারের একটা আবেগের সম্পর্ক রয়েছে।’

এর আগে রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকেই চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে জড়ো হতে শুরু করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। কেউ হেঁটে, কেউ আবার মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসেন। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের চট্টগ্রাম আগমন ও মহাসমাবেশকে ঘিরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ করা যায়। সমাবেশস্থল ও আশপাশের এলাকা ব্যানার-ফেস্টুনে ছেয়ে যায়।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের মাটিতে পা রাখেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে তাঁকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট বিজি-১৪৭ চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখান থেকে তিনি সরাসরি নগরীর পাঁচ তারকা হোটেল রেডিসন ব্লুতে যান এবং সেখানে রাত্রিযাপন করেন।

পরদিন রোববার সকালে তিনি তরুণদের সঙ্গে একটি পলিসি ডায়ালগে অংশ নেন। ওই অনুষ্ঠান শেষে তিনি পলোগ্রাউন্ড মাঠের মহাসমাবেশে যোগ দেন। চট্টগ্রাম সফর শেষে ফেনী, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে একাধিক পথসভায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

