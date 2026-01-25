Ajker Patrika
ঢাকা

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ফের পেছাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৪৮
হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ফের পেছাল
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি। ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যা মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ চার দিন পিছিয়ে ২৯ জানুয়ারি নতুন তারিখ ধার্য করা হয়েছে। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম এই তারিখ ধার্য করেন।

রাজধানীর পল্টন থানায় করা এই মামলার অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল আজ। কিন্তু তদন্ত সংস্থা পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) প্রতিবেদন দাখিল না করায় আদালত তারিখ পিছিয়ে নতুন তারিখ ধার্য করেন। এর আগে, ২০ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পাঁচ দিন পিছিয়ে ২৫ জানুয়ারি ধার্য করা হয়েছিল।

আদালতের পল্টন থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই রুকনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এর আগে ১৫ জানুয়ারি একই আদালত অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন। ওই দিন আদালতে নারাজি দাখিল করেন মামলার বাদী ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের।

নারাজি দিয়ে অধিকতর তদন্তের দাবি করেন বাদী। নারাজি আবেদনে মামলার বাদী দাবি করেন হাদি হত্যা মামলার মূল পরিকল্পনাকারী শনাক্ত হয়নি। এমনকি মূল রহস্যও উদ্‌ঘাটিতও হয়নি। এ কারণে বাদী আদালতে নারাজি দেন।

এর আগে ৬ জানুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক ফয়সাল আহমেদ প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল ওরফে দাউদসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটভুক্ত ১৭ আসামির মধ্যে বর্তমানে ১১ জন কারাগারে আটক রয়েছেন। প্রধান আসামি ফয়সালসহ ছয়জন পলাতক রয়েছেন।

হাদি হত্যা: শুটার ফয়সালের ‘সহযোগী’ রুবেলকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে পেল সিআইডিহাদি হত্যা: শুটার ফয়সালের ‘সহযোগী’ রুবেলকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ডে পেল সিআইডি

২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজ শেষে ফেরার পথে পল্টন থানার বক্স কালভার্ট রোডে দুষ্কৃতকারীরা ওসমান হাদিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অপারেশন শেষে এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর তাঁকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছালহাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর গত ১৪ ডিসেম্বর পল্টন থানায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের বাদী হয়ে মামলা করেন। হাদির মৃত্যুর পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত হয়।

উল্লেখ্য, সিআইডি তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর নতুন করে একজন আসামি গ্রেপ্তার করে তারা। প্রধান আসামি ফয়সালের ‘সহযোগী’ রুবেল আহমেদকে ২২ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করে ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমামলাঢাকারাজধানীর চারপাশসিআইডিইনকিলাব-মঞ্চ
