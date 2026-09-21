Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ৮২৮৫ পিস ইয়াবাসহ আটক ৩ রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ৮২৮৫ পিস ইয়াবাসহ আটক ৩ রোহিঙ্গা
চট্টগ্রামে ৮ হাজার ২৮৫ পিস ইয়াবাসহ তিন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে ৮ হাজার ২৮৫ পিস ইয়াবাসহ তিন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছে রেত, হাতুড়ি, রামদা ও বাটাল পাওয়া গেছে।

আজ সোমবার সকাল পৌনে আটটার দিকে নগরের আকবরশাহ থানাধীন বায়েজিদ লিংকরোড এলাকার ৬ নম্বর ব্রিজ এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটকেরা হলেন, কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা আবু মুসা ওরফে রফিক (২৬), জানে আলম (২৭) ও ইয়াছের (২৫)।

আকবরশাহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান বলেন, ‘তাঁদের হেফাজত থেকে ৮ হাজার ২৮৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। রাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দায়ের করা মামলায় তিন রোহিঙ্গা মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

বিষয়:

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