Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চুয়েট গেটে চার রেস্তোরাঁয় অভিযান, অর্থদণ্ড

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চুয়েট গেটে চার রেস্তোরাঁয় অভিযান, অর্থদণ্ড
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) গেটসংলগ্ন চারটি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে অর্থদণ্ড করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) গেটসংলগ্ন চারটি রেস্তোরাঁয় আজ সোমবার বিকেলে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রাউজান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রাহাতুল ইসলাম এ অভিযান চালান।

রাহাতুল ইসলাম বলেন, নোংরা পরিবেশ, বাসি ও ক্ষতিকর রং মেশানো খাবার, পোড়া তেলের ব্যবহার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবণের ব্যবহারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে রেস্তোরাঁর মালিকদের মোট ৯০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

ইউএনও বলেন, ‘খাবার হোটেলগুলোর বিষয়ে চুয়েট শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে অভিযোগ দিয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতেই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বাঁচা বাবা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট এবং আইমিন’স কিচেনকে ৩০ হাজার টাকা করে এবং জেস্টো রেস্টুরেন্টকে ২০ হাজার, চাঁদপুর হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।’

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. ইয়াসিন, রাউজান উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক মো. ইলিয়াস ও নোয়াপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. আনিমুজ্জামানসহ আনসার সদস্যরা।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগরাউজানজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
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