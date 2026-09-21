কেরানীগঞ্জে গুলি-ককটেল ফাটিয়ে ২৫ ভরি স্বর্ণ ছিনতাই

ঢাকার কেরানীগঞ্জের হযরতপুরে এক জুয়েলারি দোকানদারকে গুলি-ককটেল ফাটিয়ে প্রায় ২৫ ভরি স্বর্ণ ছিনতাইয়ের অভিযোগ ঘটনা ঘটেছে। অন্তর সরকার (২৮) নামে গুলিবিদ্ধ আহত ব্যবসায়ীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
সোমবার (২১সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে হযরতপুর বাজারের পাশে চলন্ত অটোরিকশা থামিয়ে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
হাসপাতালে আহত অন্তরের বাবা নিতাই সরকার জানান, তাদের বাড়ি কেরানীগঞ্জ আটিবাজার এলাকায়। হযরতপুর গরুর হাট এলাকায় ঋতু জুয়েলারি নামে তাদের একটি স্বর্ণালংকারের দোকান রয়েছে। বাবা, ছেলে ও অন্তরের ফুপাতো ভাই রাজিব (২৫) সেই দোকানে কাজ করেন।
অন্তরের বাবা আরও জানান, সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে একটি অটোরিকশায় বাড়িতে ফেরার জন্য তাঁরা তিনজন একসঙ্গে রওনা হন। হযরতপুর থেকে কিছু দূর যেতেই ৩টি মোটরসাইকেলে দুর্বৃত্তরা এসে সিএনজি অটোরিকশা থামিয়ে অন্তরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে অন্তরের ডান পায়ের হাঁটুর নিচে গুলি লাগে। এরপর তারা কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ করে। ককটেলের স্প্লিন্টারের আঘাত লাগে রাজিবের পায়ে। এ সময় অন্তরের হাতে থাকা টিফিন ক্যারিয়ার ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। সেই টিফিন ক্যারিয়ারে প্রায় ২৫ ভরি স্বর্ণালংকার ছিল।
আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয়। ভুক্তভোগীরা জানান, দোকান থেকে নিয়মিত টিফিন ক্যারিয়ারে করেই দোকানে স্বর্ণালংকার আনা-নেওয়া করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, অন্তরের ডান পায়ে গুলি ও রাজিবের পায়ে স্প্লিন্টারের আঘাত রয়েছে। জরুরি বিভাগে তাদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
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