Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে নিজ বাড়ির পুকুরের পানিতে ডুবে সোহানা নামে ৩ বছর বয়সী এক শিশু মারা গেছে। আজ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভুনবীর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সোহানা ওই গ্রামের প্রবাসী মো. শফিক মিয়ার মেয়ে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিকেল ৫টার দিকে শিশু জোহানাকে হঠাৎ খুঁজে না পেয়ে স্বজনরা সন্ধান শুরু করেন। একপর্যায়ে তাকে বাড়ির পাশের পুকুরে ভেসে থাকতে দেখা যায়। সেখান থেকে দ্রুত উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং বিনা ময়নাতদন্তে লাশ হস্তান্তরের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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