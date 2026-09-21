Ajker Patrika
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ঢাকা

জরুরি মেরামতের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ৫ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জরুরি মেরামতের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ৫ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে
ছবি: সংগৃহীত

গ্যাস পাইপলাইনের জরুরি মেরামত কাজের জন্য রাজধানী ঢাকার দক্ষিণ পাইকপাড়াসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় আগামীকাল মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) টানা ৫ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

আজ তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের দেওয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গ্যাস পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের জন্য আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোট ৫ ঘণ্টা নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে।

যেসব এলাকায় গ্যাস বন্ধ থাকবে—দক্ষিণ পাইকপাড়া, সোনালী নগর, বটতলার পূর্বাংশ ও পশ্চিমাংশসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ থাকবে।

এ ছাড়া এসব এলাকার আশপাশের এলাকাগুলোতে উল্লেখিত সময়ে গ্যাসের স্বল্পচাপ (লো-প্রেসার) বিরাজ করতে পারে বলে জানিয়েছে তিতাস গ্যাস।

গ্রাহকদের সাময়িক এই অসুবিধার জন্য তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাতিতাস গ্যাসঢাকা বিভাগবন্ধগ্যাস
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