Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থী নিহত

ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
ফটিকছড়িতে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় শিক্ষার্থী নিহত
মো. মারুফ । ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে সড়ক পারাপারের সময় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় মো. মারুফ (১৩) নামে এক শিক্ষার্থী মারা গেছে।

আজ রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের কুম্বারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মারুফ উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মো. সাইদুলের ছেলে। সে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে মারুফ সড়ক পারাপার হচ্ছিল। এ সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি মাইক্রোবাস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ছিটকে গিয়ে সড়কের পাশের একটি গাছের সঙ্গে জোরে ধাক্কা লাগে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. তৌহিদুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

শিক্ষার্থীফটিকছড়িমাইক্রোবাসচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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