Ajker Patrika
En
পিরোজপুর

পিরোজপুরে বিদেশি পিস্তল ও গাঁজাসহ যুবক আটক

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরে বিদেশি পিস্তল ও গাঁজাসহ যুবক আটক
‎পিরোজপুরের সদর উপজেলায় অস্ত্র ও গাঁজাসহ মো. রাজিব খান নামের এক যুবক আটক। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল ও গাঁজাসহ মো. রাজিব খান (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ ‎রোববার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার শংকরপাশা ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

রাতে পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আটক মো. রাজিব শংকরপাশা ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত নূর মোহাম্মদ খানের পুত্র।

‎পুলিশ জানায়, আজ সন্ধ্যায় উপজেলার শংকরপাশা ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রাম থেকে রাজিব খানকে আটক করে পুলিশ। ‎পরে তাঁর বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও তিন রাউন্ড গুলিসহ ১০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

‎পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী জানান, আটক রাজিব খান বর্তমানে পিরোজপুর সদর থানা-পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

পিরোজপুরআটকপুলিশজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত