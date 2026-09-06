Ajker Patrika
En
রংপুর

সাভারে ছাত্রদল নেতা হত্যা, মামলার আসামি গ্রেপ্তার

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
সাভারে ছাত্রদল নেতা হত্যা, মামলার আসামি গ্রেপ্তার
মো. মিন্টু। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার সাভারে ছাত্রদল নেতা মনোয়ারুল ইসলাম বকশীকে (৩০) পাঁচতলার ছাদ থেকে ফেলে হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি মো. মিন্টুকে (৪৪) রংপুরের পীরগাছা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব।

আজ শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার পারুল ইউনিয়নের বাজার সৈয়দপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মিন্টু পীরগাছা উপজেলার সুল্লিপাড়া গ্রামের মো. ফুল মিয়ার ছেলে এবং মামলার ২ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

নিহত মনোয়ারুল ইসলাম বকশী সাভার থানা ছাত্রদলের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের দক্ষিণ হাতিবান্ধা গ্রামের জাফর বকশীর ছেলে। বাবার চাকরির সুবাদে তিনি সাভারের বিপিএটিসি কোয়ার্টারে বসবাস করতেন।

মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনায় আসামিদের গ্রেপ্তারে র‌্যাব-১৩ গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে। এরই ধারাবাহিকতায় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মিন্টুকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার মিন্টুর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব।

বিষয়:

ছাত্রদলহত্যাঢাকা বিভাগসাভারগ্রেপ্তারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত