আদালতের পরোয়ানার আগেই প্রাণ গেল মৃত্যুদণ্ড পাওয়া কারাবন্দীর

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) আজহারুল ইসলাম মিলন (৫১) নামে এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার রাত সোয়া ৯টার দিকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানান।
কারা সূত্রে জানা যায়, বন্দী আজহারুল ইসলাম মিলনের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায়। বাবার নাম সায়েম উদ্দিন। পাকুন্দিয়া থানার একটি হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের (ইনচার্জ) পরিদর্শক মো. হাবিবুর রহমান জানান, রাতে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
পিরোজপুর সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল ও গাঁজাসহ মো. রাজিব খান (৩৮) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার শংকরপাশা ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।৩ মিনিট আগে
ঢাকার সাভারে ছাত্রদল নেতা মনোয়ারুল ইসলাম বকশীকে (৩০) পাঁচতলার ছাদ থেকে ফেলে হত্যার অভিযোগে দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি মো. মিন্টুকে (৪৪) রংপুরের পীরগাছা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।৭ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার খোকসায় সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীর ভাই হেলিকপ্টারে গ্রামে ফিরলে তাঁকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও পরিদর্শক (তদন্ত) ফুল দিয়ে বরণ করেছেন। এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ কর্মকর্তার ভূমিকা নিয়ে নানামহলে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।১২ মিনিট আগে
মাদারীপুরের ডাসার উপজেলায় নিখোঁজের এক দিন পর রুদ্র দাস (৪৫) নামের এক বাক্প্রতিবন্ধী শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার খিলগ্রামের ডাইয়ার বিল থেকে তাঁর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়।২৩ মিনিট আগে