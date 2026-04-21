বান্দরবানে আগুনে পুড়ল গরুর খামারসহ ৫ দোকান

বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় অগ্নিকাণ্ডে গরুর খামারসহ পাঁচটি দোকান আগুনে পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার ৩ নম্বর আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াগয়পাড়া রোয়াংছড়ি পুরাতন বাসস্টেশন এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে বসতঘর, পাঁচটি দোকানসহ গবাদিপশুর খামার পুড়ে যায়। দোকানের মালামাল, দুটি মোটরসাইকেল ও খামারে থাকা তিনটি গরু, দুটি ছাগল আগুনে পুড়ে গেছে।
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন প্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা, মুঞ্যজয় তঞ্চঙ্গ্যা, কল্যাণময় তঞ্চঙ্গ্যা, খামারি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ও কাঁচামালের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইদ্রিস।
ক্ষতিগ্রস্ত প্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, ‘প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলে আমরা ধারণা করছি।’
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে হঠাৎ আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। সেই আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
আগুনের সূত্রপাত কোথা থেকে হয়েছে, তার সঠিক তথ্য জানা না গেলও খামারি মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনের গরুর খামার থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, তদন্তের পর আগুনের সূত্রপাতের সঠিক কারণ বলা যাবে।
এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে আজ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাজমিন আলম তুলি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৩ নম্বর আলেক্ষ্যং ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ তঞ্চঙ্গ্যাসহ আরও অনেকে।
