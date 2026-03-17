চট্টগ্রাম

চসিকের ৩ সহস্রাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী পেলেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ১৮: ৪৭
পরিচ্ছন্নকর্মীদের হাতে প্রধানমন্ত্রীর ঈদের উপহার তুলে দেন চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ৩ হাজার ২৭০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঈদ উপহার হিসেব আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে নগরীর কাজীর দেউড়ির ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের হাতে ঈদের উপহার তুলে দেন চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক উদ্যোগ প্রমাণ করে তিনি সব সময় শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করেন। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাই আমাদের শহরের অঘোষিত নায়ক। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তাঁরা নগরীকে বাসযোগ্য রাখেন। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। চসিক সব সময় তাঁদের কল্যাণে কাজ করে যাবে।’

অনুদানের অর্থ বিতরণ শেষে আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে নগরীর নালা-নর্দমা পরিষ্কার ও পানি নিষ্কাশন কার্যক্রম জোরদার করার নির্দেশনা দেন চসিক মেয়র।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আশরাফুল আমিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জানা গেছে, চসিকের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ১ কোটি ৬৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। জনপ্রতি প্রত্যেক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে অনুদানের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

