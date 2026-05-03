চট্টগ্রামে পাহাড়ে বসবাসকারীদের সরে যেতে মাইকিং

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সতর্ক করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ে বসবাসরতদের সরে যেতে বলেছে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের প্রকৌশল বিভাগ। আজ রোববার নগরীর পাহাড়তলী, ফয়’স লেকসহ কয়েকটি এলাকায় মাইকিং করে এ প্রচার চালানো হয়।
জানা গেছে, চট্টগ্রামে রেলওয়ের মালিকানাধীন সাতটি পাহাড়ে ৫ হাজার ৩৩২টি অবৈধ স্থাপনা হয়েছে। এসব পাহাড়ে ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে অর্ধ লাখ মানুষ। তিন দশকের বেশি সময় ধরে বসবাস করে আসছে এসব মানুষ।
ধীরে ধীরে এই অবৈধ বসতির সংখ্যা বাড়ছে। রেলওয়ের সাতটি পাহাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বসবাস নগরীর ফয়’স লেক এলাকার ১, ২ ও ৩ নম্বর ঝিল পাহাড়ে। এখানে ৪ হাজার ৪৭৬টি পরিবার বসবাস করে।
এ বিষয়ে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলের বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ জিসান দত্ত বলেন, ‘পাহাড়তলী, ফয়’স লেক, আকবরশাহ, সিআরবিসহ রেলওয়ের অনেক পাহাড়ের ঢালুতে ঝুঁকি নিয়ে মানুষ বসবাস করছে। ভারী বর্ষণ শুরু হওয়ার আগে তাদের সরে যাওয়ার জন্য রেলওয়ের পক্ষ থেকে সতর্ক করে মাইকিং করেছি।’
