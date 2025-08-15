পোঁটলা ফেলে পালাল চোরাকারবারিরা, খুলে মিলল পৌনে ৫ লাখ ইয়াবা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের দেখে কালো কাপড়ের চারটি পোঁটলা ফেলে পালিয়েছে চোরাকারবারিরা। পরে পোঁটলাগুলো খুলে বিজিবি ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করে।
বিজিবি ৬৪ উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আজ শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পালংখালী থেকে এই মাদক জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল উখিয়ার কাটাখাল এলাকার সীমান্ত পিলার বিআরএম-১৮ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে টহল দেয়। এ সময় তাঁরা মিয়ানমার থেকে সাত-আটজন ব্যক্তিকে সীমান্ত পার হয়ে আসতে দেখেন। চোরাকারবারিরা মৎস্য ঘেরের রাস্তা দিয়ে বেড়িবাঁধের ওপর পৌঁছালে বিজিবির সদস্যরা তাঁদের থামার সংকেত দেন। এ সময় চোরাকারবারিরা কালো কাপড়ের চারটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ব্যাগগুলো তল্লাশি করে ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে বিজিবির গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানানা বিজিবি অধিনায়ক জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদের দেখে কালো কাপড়ের চারটি পোঁটলা ফেলে পালিয়েছে চোরাকারবারিরা। পরে পোঁটলাগুলো খুলে বিজিবি ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করে।
বিজিবি ৬৪ উখিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আজ শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার পালংখালী থেকে এই মাদক জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টহল দল উখিয়ার কাটাখাল এলাকার সীমান্ত পিলার বিআরএম-১৮ থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে টহল দেয়। এ সময় তাঁরা মিয়ানমার থেকে সাত-আটজন ব্যক্তিকে সীমান্ত পার হয়ে আসতে দেখেন। চোরাকারবারিরা মৎস্য ঘেরের রাস্তা দিয়ে বেড়িবাঁধের ওপর পৌঁছালে বিজিবির সদস্যরা তাঁদের থামার সংকেত দেন। এ সময় চোরাকারবারিরা কালো কাপড়ের চারটি ব্যাগ ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ব্যাগগুলো তল্লাশি করে ৪ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা বড়ি জব্দ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে বিজিবির গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানানা বিজিবি অধিনায়ক জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
খাগড়াছড়িতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের সময় তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি মগ লিবারেশন পার্টির (এমএলপি) সদস্য বলে পুলিশ দাবি করেছে। আজ শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ি সদরের শান্তিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৪০ মিনিট আগে
হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আমি আপনাদের সন্তান। আমি আপনাদের কাছে কখনো ভোট চাইতে আসব না। কখনো বলব না আপনারা আমাকে ভোট দেন। আপনারা যদি আমার থেকে যোগ্য কাউকে প্রার্থী হিসেবে পান, তবে তাকে সবাই ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। এটাতে আমার কোনো আপত্তি নাই। তবুও আমি চাইব, অবহেলিত এই হাতিয়া দ্বীপের উন্নয়ন হোক।৪২ মিনিট আগে
সি-সেফ লাইফ গার্ডের জ্যেষ্ঠ কর্মী সাইফুল্লাহ সিফাত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সামির চট্টগ্রামের হালিশহরের বাসিন্দা এবং পেশায় রেফ্রিজারেটর মেকানিক। সাইফুল্লাহ সিফাত জানান, সকালে সামিরসহ চার বন্ধু মিলে কক্সবাজারে বেড়াতে আসেন। দুপুরে সৈকতে গোসলে নামলে ঢেউয়ে ভেসে যেতে থাকেন সামির।১ ঘণ্টা আগে
সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জের এক বিএনপি নেতা আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ-সংক্রান্ত তিনজনের একটি ফোনকল রেকর্ড ছড়িয়ে পড়েছে। এ ফোনকল রেকর্ড নিয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তোলপাড় চলছে। যদিও অভিযুক্ত বিএনপি নেতা ওবায়েদ পাঠান বলছেন, তিনি কখনো অস্ত্র ছুঁয়েও দেখেননি।১ ঘণ্টা আগে