জাতীয়

নিকার-এর প্রথম সভা

৪ নতুন থানা হচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মহিলা-শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৪৬
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসসংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভা। ছবি: প্রেস উইং

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) দেশে চারটি নতুন থানা স্থাপন এবং একটি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। আজ মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তাঁর বাসভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত নিকারের ১১৯ তম সভায় এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেশের প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে চারটি নতুন থানা স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। নতুন থানাগুলো হলো: গাজীপুর জেলার পূর্বাচল উত্তর; নারায়ণগঞ্জ জেলার পূর্বাচল দক্ষিণ; কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়ী এবং নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানাকে ভেঙে আরও একটি নতুন থানা।

এ ছাড়া, ঠাকুরগাঁও জেলার ‘ভূল্লী’ থানার নামের বানান সংশোধনের প্রস্তাবও সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে ‘মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়’-এর নাম পরিবর্তন করে ‘নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়’ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। তবে এই মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম অপরিবর্তিত থাকবে।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান দুটি বিভাগ—‘স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ’ এবং ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ’—কে পুনরায় একত্র করে ‘স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়’ পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ‘রাজস্ব নীতি বিভাগ’ ও ‘রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ’ নামে দুটি নতুন প্রশাসনিক বিভাগ গঠনের প্রস্তাবও সভায় সায় পেয়েছে।

পরিবেশগত বৈশ্বিক ঐতিহ্য, পর্যটন এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সাতক্ষীরা জেলাকে ‘বি’ শ্রেণি থেকে ‘এ’ শ্রেণির জেলায় উন্নীত করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে নিকার। এর ফলে জেলাটির প্রশাসনিক গুরুত্ব ও সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এটি ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকালে নিকার-এর প্রথম সভা। সভায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত মোট ১১টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে সবগুলোই অনুমোদিত হয়। সভায় প্রধান উপদেষ্টা ছাড়াও বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিবসহ সরকারের ১৪ জন সচিব ও জ্যেষ্ঠ সচিব উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে সাংবাদিকদের এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিষয়:

সরকারড. মুহাম্মদ ইউনূসঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টা
