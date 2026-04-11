চট্টগ্রামে ব্যবসায়ীকে মাথা থেঁতলে হত্যা, সাবেক কর্মচারী আটক

চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে দিদারুল আলম (৪৫) নামে এক ব্যবসায়ীকে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (১০ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে উপজেলার মইজ্জ্যারটেক ইউসিবি ব্যাংকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আবু তৈয়ব (৪৭) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনূর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত দিদারুল রিয়াজুদ্দিন বাজারের ব্যবসায়ী। তিনি পটিয়া উপজেলার জিরি ইউনিয়নের মোহাম্মদনগর এলাকার চাঁদ মিয়া হাজির বাড়ির মৃত আহমেদ মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত আবু তৈয়ব একই এলাকার মৃত কবির আহমদের ছেলে। অভিযুক্ত তৈয়ব দিদারুলের দোকানে সাত বছর আগে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।
নিহতের স্বজনেরা জানান, দিদারুল ও তৈয়বের মধ্যে পাওনা টাকা নিয়ে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছিল। এসব নিয়ে এলাকায় একাধিক সালিস বৈঠকও হয়। শুক্রবার রাতে দিদারুল নগরীর বাকলিয়ার বাসায় ফিরছিলেন। মইজ্জ্যারটেক এলাকায় এলে তৈয়ব মাথায় ইট দিয়ে থেঁতলে দিদারুলকে গুরুতর আহত করেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ সময় তৈয়বকে আটক করে পুলিশে তুলে দেন স্থানীয় জনতা।
নিহতের চাচাতো ভাই আনোয়ার হোসেন বলেন, বিদেশফেরত আবু তৈয়ব দিদারুল আলমের দোকানে কর্মচারী হিসেবে চাকরি করতেন। সাত বছর আগে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। এর পর থেকে তাঁদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। এর জের ধরে দিদারুলকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছেন তৈয়ব।
কর্ণফুলী থানার ওসি মো. শাহীনূর আলম বলেন, ‘এ ঘটনায় জড়িত একজন আটক রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।’
