আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে এসি বিস্ফোরণ, ৪ ঘণ্টা অচল ছিল সিগন্যাল লাইন

আখাউড়া প্রতিনিধি 
আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন সিগন্যাল কেবিনে এসি বিস্ফোরণ হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনসংলগ্ন সিগন্যাল কেবিনে এয়ার কন্ডিশনার (এসি) বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ করে নিচতলায় লাগানো একটি এসি যন্ত্র বিস্ফোরিত হলে মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে সিগন্যাল যন্ত্রের ক্ষতি হয় এবং অফিসকক্ষের জানালার কাচ ভেঙে যায়। পরে রেল কর্মকর্তা ও স্থানীয় বাসিন্দারা পানি সংগ্রহ করে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

আখাউড়া ঊর্ধ্বতন উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) মো. মাহবুবুল আলম বলেন, ঠিক কী কারণে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের কেবিন মাস্টার আরিফুল ইসলাম আরিফ জানান, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সিগন্যালব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে। তবে দ্রুত ব্যবস্থায় বেলা ৩টার পর পুনরায় লাইন সচল হয়।

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনের সুপার নুরুন্নবী জানান, বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত সিগন্যাল লাইন সচল ছিল না। সাড়ে চার ঘণ্টা পর লাইন সচল করা হয়। এ সময় বেশ কয়েকটি ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ারেলওয়েদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরআখাউড়া
‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে এসি বিস্ফোরণ, ৪ ঘণ্টা অচল ছিল সিগন্যাল লাইন

চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসককে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ

মানিকগঞ্জে পরিবেশবান্ধব চুলা ও হাজল মেলা

গোয়ালন্দে হামলার ঘটনায় নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করা হবে না: ডিআইজি

