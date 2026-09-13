Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের আরেক সহযোগী ‘ডাবা হারুন’ গ্রেপ্তার

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের আরেক সহযোগী ‘ডাবা হারুন’ গ্রেপ্তার
সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের সহযোগী হিসেবে পরিচিত মো. হারুন ওরফে ‘ডাবা হারুন’। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে অভিযান চালিয়ে আলোচিত সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের সহযোগী হিসেবে পরিচিত মো. হারুন (৪৫) ওরফে ‘ডাবা হারুন’কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুর এলাকার হাঁচি সরদার পাড়ায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল আলম খান।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার হারুন কাঞ্চননগর ইউনিয়নের মানিকপুর হাঁচি সরদার পাড়ার বদিউল আলমের ছেলে। পুলিশের দাবি, এলাকায় তিনি ‘ডাবা হারুন’ নামে পরিচিত এবং চট্টগ্রামের আলোচিত সন্ত্রাসী ডেভিড ইমন, কালা মোবারক ও টেস্টের মোবারকের সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন।

পুলিশ আরও জানায়, ডেভিড ইমনের সহযোগীদের গ্রেপ্তারে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে হারুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডেভিড ইমনের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এর আগে শনিবার সকালে ফটিকছড়িতে অভিযান চালিয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ডেভিড ইমন ও কালা মোবারকের আরেক সহযোগী হিসেবে পরিচিত মোহাম্মদ মোবারক হোসেন ওরফে ‘টেস্টার মোবারক’কে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সে ঘটনায় টেস্টার মোবারককে জিজ্ঞাসাবাদে তাঁর সঙ্গে থাকা পালিয়ে যাওয়া ডাকাত দলের সদস্যদের নামের মধ্যে ডাবা হারুনের নাম উঠে আসে। এ ঘটনায় ডাকাতচক্রের অন্যান্য সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল আলম খান বলেন, ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী ডেভিড ইমনের সহযোগীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে ডাবা হারুনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ও বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে ডাবা হারুনের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। এর আগে গ্রেপ্তার হওয়া টেস্টার মোবারককে জিজ্ঞাসাবাদেও হারুনের নাম উঠে এসেছে। এছাড়া কাঞ্চননগরে আলোচিত সাদ্দাম হত্যা মামলায়ও তাঁর সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।’

আরও পড়ুন:

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগসন্ত্রাসীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত