Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

সিএমপির পাঁচ থানার ওসি পদে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সিএমপির পাঁচ থানার ওসি পদে রদবদল

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) পাঁচ থানার ওসি পদে রদবদল আনা হয়েছে। আজ সোমবার সিএমপি কমিশনার হাসান মো. শওকত আলীর স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ রদবদলের কথা জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, খুলশী থানার দায়িত্ব থেকে মোহাম্মদ সোলায়মানকে সরিয়ে সিটি এসবিতে যুক্ত করা হয়েছে। খুলশী থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিটিএসবির নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক মোজাম্মেল হককে।

কর্ণফুলী থানার ওসি মো. শাহীনূর আলমকে ডবলমুরিং থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একইসঙ্গে সিটিএসবির নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক কাজী মাসুদ ইবনে আনোয়ারকে কর্ণফুলী থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডবলমুরিং থানার ওসি জামাল উদ্দিন খাঁনকে সিটিএসবির নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। চকবাজার থানার ওসি বাবুল আজাদকে সিএমপি ডিবি দক্ষিণে বদলি করা হয়েছে।

চাঁদগাঁও থানার ওসি নুর হোসেন মামুনকে চকবাজার থানার ওসি এবং ডিবি দক্ষিণের নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক জসিম উদ্দিনকে চাঁদগাঁও থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর একদিন আগে, জাতীয় দলের ক্রিকেটার নাঈম হাসানকে মারধর ও হেনস্তার ঘটনার পর খুলশী থানার ওসি আরিফুর রহমানকে প্রত্যাহার করা হয়। পরে ওই থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পান বাকলিয়া থানার ওসি মোহাম্মদ সোলায়মান।

সিএমপি সূত্র জানায়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ পদায়ন করা হয়েছে।

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