Ajker Patrika
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বরিশাল

মুলাদীতে নদীভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন

মুলাদী(বরিশাল) প্রতিনিধি
মুলাদীতে নদীভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন
বরিশালে ভাঙন রোধে বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের মুলাদী উপজেলার সদর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ গলইভাঙা এলাকায় নদীভাঙন রোধে ও স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আজ মঙ্গলবার নদীর তীরবর্তী এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ জনগণের ব্যানারে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবী ও সর্বস্তরের বাসিন্দারা অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মশিউর রহমান বেল্লাল, মো. হাবিবুল্লাহ হাওলাদার, আনছার উদ্দীন হাওলাদার, ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, তীব্র নদীভাঙনের কারণে একের পর এক বসতবাড়ি, ভিটেমাটি, শত শত একর আবাদি জমি ও চলাচলের রাস্তাঘাট নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নদী ভাঙতে ভাঙতে ইতিমধ্যে তিন থেকে চারটি গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে এবং বহু পরিবার ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে রাস্তার পাশে আশ্রয় নিয়ে চরম বিপদে দিন কাটাচ্ছে। ভাঙন অব্যাহত থাকায় পুরো দক্ষিণ গলইভাঙা গ্রামটি এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে।

মানববন্ধন থেকে বরিশাল-৩ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। আন্দোলনকারীরা অবিলম্বে জিও ব্যাগ বা ব্লক ফেলে স্থায়ী টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের জোর দাবি জানান।

বিষয়:

নদীভাঙনবরিশাল বিভাগমুলাদীমানববন্ধন
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