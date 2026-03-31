চট্টগ্রামে ১৯ দিনব্যাপী স্বাধীনতা বইমেলা শুরু

চট্টগ্রাম নগরীতে স্বাধীনতার মাস উপলক্ষে ১৯ দিনব্যাপী বইমেলা শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) বিকেলে নগরের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামসংলগ্ন জিমনেসিয়াম মাঠে এই বইমেলা শুরু হয়েছে। উদ্বোধন করেন চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন।
এ সময় চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন, চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ, পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মো. মনিরুজ্জামান, জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র-ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা একরামুল করিম চৌধুরী ও মো. শাহাবুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্বাধীনতা বইমেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন জানান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে এবং চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই বইমেলা আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টা এবং ছুটির দিনে সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই বইমেলা চলবে।
আশরাফুল আমিন জানান, বইমেলার পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশ, স্বাধীনতা পদক প্রদান, লোক উৎসব, তারুণ্যের উৎসব, নৃগোষ্ঠী উৎসব, শিশু উৎসব, গুণীজন সংবর্ধনা, কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানা অনুষ্ঠান থাকবে।
চসিক সূত্রে জানা গেছে, মেলায় মোট ৪০ হাজার বর্গফুট জায়গাজুড়ে ১২৯টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকার স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১১২টি প্রকাশনা সংস্থা এই মেলায় অংশ নিচ্ছে।
