‘এক করপোরেশন, এক পে-স্কেল’ দাবিতে সিইউএফএলে বিক্ষোভ

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
‘এক করপোরেশন, এক পে-স্কেল’ বাস্তবায়ন ও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেডের (সিইউএফএল) শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্যজোট।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার রাঙ্গাদিয়ায় কারখানার প্রধান ফটকের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়। একই দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মাধ্যমে শিল্প উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের ব্যানারে কর্মীরা সার কারখানার ভেতর থেকে প্রধান ফটকের সামনে এসে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন।
শ্রমিক-কর্মচারী নেতা শ্যামল কান্তি নাথের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন জালাল আহমেদ, আনোয়ারুল আজীম সবুজ, আলম মজুমদার, হারুন উর রশিদ, রবিউল ইসলাম খান, ফরিদুল আলম চৌধুরী, আনিসুর রহমান, মাহমুদুল হাসান ডালিম, ইউসুফ আলম খান, হুমায়ূন কবির, নওশাদ আরমান সাকিব প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, স্বায়ত্তশাসিত সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সবার জন্য এক পে-স্কেল কিংবা স্বতন্ত্র বেতন স্কেল থাকলেও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিআইসির প্রতিষ্ঠানসমূহে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন বেতন স্কেল রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য জাতীয় বেতন স্কেল থাকলেও কারখানার মূল চালিকাশক্তি সুদক্ষ অপারেটর ও টেকনিশিয়ানদের আজও বঞ্চিত করে রেখে দেওয়া হয়েছে বৈষম্যপূর্ণ মজুরি স্কেলে। এ বৈষম্যের কারণে অপারেটর-টেকনিশিয়ানরা বরাবরই সরকারঘোষিত নানা প্রণোদনা-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ বৈষম্য অবসানের ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন জাতীয় পে-স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান তাঁরা।
