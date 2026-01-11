Ajker Patrika
৪০০ টাকায় ২০ এমবিপিএস ইন্টারনেট দেবে বিটিসিএল, সাশ্রয়ী আরও ৮ প্যাকেজ ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৮
৪০০ টাকায় ২০ এমবিপিএস ইন্টারনেট দেবে বিটিসিএল, সাশ্রয়ী আরও ৮ প্যাকেজ ঘোষণা

আরও সাশ্রয়ী ও উচ্চগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে একই খরচে গতি বাড়িয়ে নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)। রাষ্ট্রীয় সংস্থাটির বিদ্যমান সব ইন্টারনেট প্যাকেজের মাসিক সাবস্ক্রিপশন ফি অপরিবর্তিত রেখে ইন্টারনেটের গতি কয়েক গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্রাহকদের উন্নত ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করা এবং দেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যেই এই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে শিক্ষা, ব্যবসা এবং বিনোদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের অপরিহার্যতা বেড়েছে। অনলাইন ক্লাস, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও স্ট্রিমিং এবং স্মার্ট হোম সার্ভিস ব্যবহারের চাহিদা বাড়ার কারণে গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুতগতির সংযোগ প্রদান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিটিসিএল-এর এই নতুন উদ্যোগের ফলে স্বল্প আয়ের মানুষ ও শিক্ষার্থীরা এখন অনেক কম খরচে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

নতুন এই ঘোষণা অনুযায়ী, বিটিসিএল-এর প্যাকেজগুলোর নাম ও গতির পরিবর্তন তুলে ধরা হলো:

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিটিসিএল বিশ্বাস করে এই উদ্যোগ গ্রাহকদের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য, দ্রুত ও মানসম্মত ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করবে। এটি দেশের স্মার্ট সিটি ও ডিজিটাল রূপান্তরের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিটিসিএল আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

‘জিপন’ নামে বিটিসিএলের এই ইন্টারনেট পরিষেবার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথ হবে শেয়ারড এবং ক্যাশ বা লোকাল কন্টেন্টসহ। ইন্টারনেট মাসিক চার্জগুলো ভ্যাটসহ | অর্থাৎ এর সঙ্গে অতিরিক্ত কোনো মাসুল দিতে হবে না।

এ ছাড়া ৫০ এমবিপিএস বা এর বেশি ইন্টারনেট বা বান্ডল প্যাকেজের সঙ্গে একটি ওএনটি/রাউটার বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

ক্যাম্পাস-৫০ প্যাকেজটি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং প্যাকেজটি শুধু প্রিপেইড সেবা হিসেবে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এলাকা ভিত্তিক সংযোগ ফি এবং জামানত ফি (পোস্টপেইড সংযোগে) প্রযোজ্য হবে | টেলিফোন সেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কলরেট ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে

মাসিক প্যাকেজের সাথে ১০০ টাকা যোগ করে উপভোগ করা যাবে টেলিফোনসহ সংযোগ বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল সম্পূর্ণ ফ্রি।

বিষয়:

ইন্টারনেটবিটিসিএল
