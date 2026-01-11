টেলিগ্রামে বিনিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে কোটি টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ১

Ajker Patrika

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অনলাইন প্ল্যাটফর্মে টেলিগ্রামে বিনিয়োগ ও চাকরি দেওয়ার কথা বলে ১ কোটির বেশি টাকা আত্মসাৎকারী প্রতারক চক্রের আরেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গ্রেপ্তার আসামির নাম মো. সোহেল মিয়া (৪১)।

সিআইডি সূত্র জানায়, ১০ জানুয়ারি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যাত্রাবাড়ী থানাধীন ধলপুর এলাকা থেকে সোহেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া সোহেল মিয়ার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার ভাওরখোলা ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামে।

মামলার এজাহারের বিবরণ অনুযায়ী, প্রতারক চক্রটি বাদীর সঙ্গে প্রতারণা করে মোট চারটি মোবাইল ফোন অ্যাকাউন্ট ও ৯টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১ কোটি ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৩০৫ টাকা আত্মসাৎ করে। এই ঘটনায় ভুক্তভোগী লালবাগ থানায় একটি মামলা করেন।

এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, কয়েক দফায় তাঁর কাছ থেকে এই টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। পরে টাকা ফেরত চাইলে বাদীকে প্রাণনাশের হুমকিসহ বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখায় চক্রটি।

সিআইডি সূত্র আরও জানায়, দায়িত্ব পেয়ে সিআইডি মামলাটির তদন্ত শুরু করে। এর আগে প্রতারক চক্রের মূল হোতা নাদিমকে (৩২) গত ৫ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তিনি আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দেন এবং চক্রের অন্য সদস্যদের নাম প্রকাশ করেন।

তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় চক্রের অন্যতম সদস্য মো. সোহেল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি প্রতারণার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

