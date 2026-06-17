Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

পটিয়ায় ৫ বছরের শিশু নিখোঁজ, ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে চিরকুট

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
পটিয়ায় ৫ বছরের শিশু নিখোঁজ, ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে চিরকুট
অপহৃত শিশু জায়ান। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় পাঁচ বছরের শিশু মো. জায়ান নিখোঁজের ঘটনায় অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পটিয়া পৌরসভার দক্ষিণ গোবিন্দারখীল এলাকা থেকে সে নিখোঁজ হয়। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও শিশুটির কোনো সন্ধান মেলেনি। এদিকে পুলিশ একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে, যেখানে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে।

নিখোঁজ শিশু মো. জায়ান (৫) দক্ষিণ গোবিন্দারখীল এলাকার বাসিন্দা মো. শাহজাহানের ছেলে। এই ঘটনায় গতকাল রাতে পটিয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার অপহরণকারীদের পাঠানো একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়। চিরকুটে লেখা ছিল, ‘পুলিশের কাছে গেলে ভালো হবে না। পুলিশের কাছে গেলে জায়ানের লাশ পাবি।’ একই সঙ্গে শিশুটিকে ফেরত পেতে ৩ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

শিশুটির বাবা মো. শাহজাহান জানান, তিনি একটি গ্যারেজের মালিক। কারও সঙ্গে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। ছেলেকে উদ্ধারে তিনি প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এদিকে মুক্তিপণের চিরকুটের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ‘শিশু নিখোঁজের ঘটনায় থানায় জিডি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া চিরকুটসহ বিভিন্ন সূত্র ধরে আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। শিশুটিকে দ্রুত উদ্ধারের জন্য পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।’

ঢামেক থেকে শিশু অপহরণ: হবিগঞ্জে প্রধান আসামি গ্রেপ্তারঢামেক থেকে শিশু অপহরণ: হবিগঞ্জে প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলানিখোঁজঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরঅপহরণশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত