Ajker Patrika
ফুটবল

হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলের মালিক মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ জুন ২০২৬, ০৯: ৫০
হ্যাটট্রিকে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলের মালিক মেসি
বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড এখন লিওনেল মেসির। ছবি: এএফপি

গোল করার পর কানসাস সিটিতে উল্লাস। সেই উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে সুদূর বাংলাদেশেও। উপলক্ষ মেসির হ্যাটট্রিক। শুধু এই কথাতেই থেমে থাকলে হবে না। বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক করে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়লেন আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ড।

কানসাস সিটিতে আজ আলজেরিয়ার বিপক্ষে ৫ মিনিটে মেসি গোল করলেও অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে গেছে। তবে নামটা যেহেতু মেসি আর তিনি তো সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। ১৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে জাদুকরী এক গোলে তাঁর শুরু। পরবর্তীতে ৬০ ও ৭৬ মিনিটে গোল করে বিশ্বকাপের প্রথম হ্যাটট্রিক তুলে নিলেন আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী ফুটবলার। তাতে বিশ্বকাপে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা বনে গেলেন মেসি। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ ১৬ গোল করে যৌথভবে শীর্ষে জার্মান কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসা ও মেসি।

হ্যাটট্রিকের মধ্যে আজ মেসি দুটি গোলই করেছেন বক্সের বাইরে থেকে। তাতে বিশ্বকাপে বক্সের বাইরে থেকে তাঁর গোল এখন ৬। ফুটবলের পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করা অপ্টা জো নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে, ১৯৬৬ থেকে শুরু করে বক্সের বাইরে থেকে ৫ গোল করার কীর্তি কেবলই এখন ব্রাজিলের কিংবদন্তি রবার্তো রিভেলিনোর। সকালে প্রথম গোলে রিভেলিনোকে ছুঁয়ে পরবর্তীতে হ্যাটট্রিকে তাঁকে ফেলেছেন মেসি।

আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলছেন মেসি। একই সঙ্গে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ডাবল সেঞ্চুরির কীর্তিও গড়লেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২০০তম ম্যাচে করেছেন হ্যাটট্রিক। ডাবল সেঞ্চুরির ম্যাচে গোল করে ছুঁয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকেও। দলকে এগিয়ে নিলেন মেসি। প্রথমার্ধ শেষে আর্জেন্টিনা এগিয়ে ১-০ গোলে। এই গোলে মেসি ছুঁয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকেও। মেসি, রোনালদো প্রত্যেকেই আলাদা পাঁচ বিশ্বকাপে গোলের কীর্তি গড়েছেন।

মেসির প্রথম গোলে আজ অ্যাসিস্ট করেছেন রদ্রিগো দি পল। এই দি পল মেসির ‘দেহরক্ষী’ নামে পরিচিত। দ্বিতীয়বার গোলটা মেসি তিনি করেছেন লাউতারো মার্তিনেসের শট আলজেরিয়ার গোলরক্ষক লুকা জিদান মিস করার পর। লুকা যখন রিবাউন্ড করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তখনই বক্সের ভেতরে ঢুকে গোল করেছেন মেসি। আর তৃতীয় গোলটা মেসি করেছেন নিকো গঞ্জালেসের অ্যাসিস্টে। তিন গোল হজমের পর লুকার মধ্যে হতাশা দেখা যাচ্ছিল স্পষ্ট। তবে যেটা তাঁর জন্য হতাশা, মেসির জন্য তা আনন্দের।

হ্যাটট্রিক করা মেসিকে ৮০ মিনিটে তুলে নেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। মেসির পরিবর্তে নামানো হয় নিকো পাজকে। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলে আলজেরিয়াকে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ পাঁচ গোলদাতা
নামগোলদল
লিওনেল মেসি১৬আর্জেন্টিনা
মিরোস্লাভ ক্লোসা১৬জার্মানি
রোনালদো১৫ব্রাজিল
জার্ড মুলার১৪জার্মানি
কিলিয়ান এমবাপ্পে১৪ফ্রান্স

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