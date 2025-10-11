শাপলা না দিলে ধানের শীষ প্রতীক বাতিল করতে হবে: হাসনাত আবদুল্লাহ

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা
শাপলা জাতীয় প্রতীক হওয়ার কারণে যদি রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে না দেওয়া যায়, তাহলে ধানের শীষ প্রতীকও বাতিল করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদল্লাহ। তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন একটা দ্বিচারিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি শাপলা না দেয়, এই নির্বাচন কমিশনের দেওয়া আমাদের নিবন্ধনের কোনো প্রয়োজন নাই। আমাদের এই জাতীয় নাগরিক পার্টি বিপ্লবী ফোর্স হিসেবে বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবে।’
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতে দেবিদ্বার উপজেলার ধামতী ইউনিয়নের চৌধুরী বাড়িতে আয়োজিত উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি আরও বলেন, ‘বর্তমান নির্বাচন কমিশন একটা স্বৈরাচারী কমিশন। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ নির্বাচন কমিশন আউয়াল কমিশন থেকেও আরও ঘৃণ্য, নিচু স্তরের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর আগে ছিল নুরুল হুদা কমিশন। নুরুল হুদা কমিশনের যে জুতার মালার ছবিটা, তা আগারগাঁওয়ে সবচেয়ে বড় করে ছাপিয়ে টাঙিয়ে দিতে হবে। এমন একটা ভাস্কর্য লাগানো উচিত যেন দায়িত্বে অবহেলা করলে এই ধরনের পরিণতি হয়, তা মনে করিয়ে দেয়।’
এনসিপির এ নেতা আরও বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নেয় না। আমরা স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি, তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স দ্বারা তারা প্রভাবিত হচ্ছে। আমরা শাপলা মার্কা নিয়েই নির্বাচন করব, শাপলা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে না। তাদের রিমোট কন্ট্রোল অন্য জায়গা থেকে পরিচালিত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন আগারগাঁও থেকে পরিচালনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেখান থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে না। এটার রিমোট কন্ট্রোল অন্য জায়গায় রয়েছে। নির্বাচন কমিশন বলছে, শাপলা কেন দিবে না—তারা তার ব্যাখ্যা দিবে না, তাহলে দেখব নির্বাচনের আগে একদল ব্যালট ছেপে ভোট কাটবে, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হলেও তারা বলবে আমরা তার ব্যাখ্যা দেব না।’
