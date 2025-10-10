Ajker Patrika
ব্যবসায়ীকে বাসায় ডেকে লাখ টাকা লুট, নারীসহ ২ জন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থেকে নারীসহ ২ জন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত
চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থেকে নারীসহ ২ জন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

মুরগি ব্যবসায়ীকে বাসায় ডেকে ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে নগরীর বাকলিয়া থানার ফুলকলি এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সুলতানা আক্তার জেসি (২৪) ও হাবিবুর রহমান (২২)। এঁদের মধ্যে সুলতানা আক্তার হলেন ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীর দূরসম্পর্কের বোন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান জানান, ৫ অক্টোবর প্রতারক চক্রের নারী সদস্য সুলতানা আক্তার মোবাইল ফোনে মুরগি ব্যবসায়ী জিয়াউল হককে জানান তিনি রান্নার সময় তাঁর শরীরে গরম পানি পড়ে আহত হয়েছেন। এ সময় কিছু টাকা নিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে তাঁর শুলকবহরের বাসায় আসতে বলেন। ওই দিন রাতে ব্যবসায়ী জিয়াউল তাঁর দোকানের ক্যাশে থাকা নগদ ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নিয়ে দোকান বন্ধ করে ওই নারীর বাসায় যান।

পরে ব্যবসায়ী বাসায় প্রবেশ করা মাত্রই ভেতরে দরজা বন্ধ করে দেন ওই নারী। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগে বাসার ভেতরে থাকা আরও তিনজন তাঁকে মারধর করেন। একপর্যায়ে তাঁর কাছে থাকা নগদ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। পরে ভয়ভীতি দেখিয়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বিকাশে আরও ২০ হাজার টাকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে নারীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

