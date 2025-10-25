Ajker Patrika
রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবদল কর্মী নিহত

রাউজান প্রতিনিধি
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ৫৩
আলমগীর ওরফে আলম। ছবি: সংগৃহীত
আলমগীর ওরফে আলম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে আলমগীর ওরফে আলম (৫৫) নামে এক যুবদল কর্মী নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

