চট্টগ্রাম

চবিতে সাংবাদিকসহ ৪ শিক্ষার্থীর ওপর হামলায় গ্রেপ্তার ২

চবি প্রতিনিধি 
গেপ্তার ইমন ও নাঈম। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ও সময় টিভির ক্যাম্পাস প্রতিনিধি জাহিন সরকার আবিরসহ একই বিভাগের চারজনের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনায় প্রধান আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে হাটহাজারী থানা-পুলিশ।

আজ শনিবার (১৮ এপ্রিল) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুর রহমান।

এর আগে গতকাল শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলক্রসিং এলাকায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই হামলা করেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক। এর মধ্যে গুরুতর আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন দুই শিক্ষার্থী। পরে গতকাল রাতেই হাটহাজারী থানায় চাকসুর সহযোগিতায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন।

ওসি জাহিদুর রহমান বলেন, ঘটনার পর গতকাল রাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় দুই আসামি ইমন ও নাঈমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদেরকে কোর্টে চালান করে দেওয়া হবে।

এদিকে নিরাপদ ক্যাম্পাস ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে চবি শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির।

চবি শিবিরের প্রচার সম্পাদক ও চাকসুর যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক ইসহাক ভূঞা বলেন, ‘নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিতের দাবিতে আজ আমাদের এই বিক্ষোভ সমাবেশ। আপনারা সবাই অবগত আছেন, গতকাল আমাদের কয়েকজন শিক্ষার্থীর ওপর বিনা উসকানিতে হামলা করা হয়েছে। এর আগেও বেশ কয়েকবার আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করা হয়েছে। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি।’

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

হরমুজে প্রবেশ করেও অতিক্রম করতে পারেনি বাংলাদেশি জাহাজ ‘বাংলার জয়যাত্রা’

বিরোধী দলের আন্দোলন: সতর্ক সরকার, প্রয়োজনে কঠোরও হতে পারে

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নীরব যুদ্ধ: ৫ বিলিয়ন ডলারের পেস্তাবাদামের বাজার দখলের লড়াই

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হবে: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

থুনবার্গ-কার্লসনসহ শীর্ষ ১০ ইহুদিবিদ্বেষী ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা দিল ইসরায়েল

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

খাল খনন কর্মসূচি অব্যাহত না থাকলে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে—পানিসম্পদমন্ত্রী

মেট্রোরেল স্টেশনে জুতাপেটার শিকার ব্যক্তি ছাত্রদল নেতা আবিদ নন

সুন্দরগঞ্জে পেট্রল মজুত ও চড়া দামে বিক্রি, নৈশপ্রহরী সুমনকে আদালতে সোপর্দ

চট্টগ্রামে প্রকৌশলীর বাসভবন থেকে চুরি প্রাইভেট কার উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

সুনামগঞ্জে বজ্রপাতে ৪ জনের মৃত্যু

খুলনায় মোটরসাইকেলে এসে যুবককে গুলি, অবস্থা সংকটাপন্ন

বরিশাল স্কাউটে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত শুরু, সাক্ষ্য গ্রহণ

