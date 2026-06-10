Ajker Patrika
ফেনী

স্বামী-স্ত্রীর পাল্টাপাল্টি মামলা, কারাগারে গেলেন দুজনেই

ফেনী ও সোনাগাজী প্রতিনিধি
স্বামী-স্ত্রীর পাল্টাপাল্টি মামলা, কারাগারে গেলেন দুজনেই
ছবি : আজকের পত্রিকা

ফেনীর সোনাগাজীতে স্বামী ও স্ত্রীর একে অন্যের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় দুজনকেই কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুক মামলায় মো. সুমন এবং স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে করা চুরির মামলায় স্ত্রী নাসিমা আক্তারকে কারাগারে পাঠানো হয়। আজ বুধবার দুপুরে ফেনীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজ উদ্দিন এই আদেশ দেন।

জানা গেছে, সোনাগাজীর সোনাপুর গ্রামের মো. সুমন ২০২৫ সালের অক্টোবরে একই উপজেলার ভোয়াগ গ্রামের নাসিমা আক্তারকে বিয়ে করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, বিয়ের দুই মাস পর নাসিমা পূর্বপরিচিত এক ব্যক্তির সহযোগিতায় চার ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ এক লাখ টাকা নিয়ে চলে যান। এই ঘটনায় সুমনের বাবা বাচ্চু মিয়া বাদী হয়ে নাসিমা আক্তারের বিরুদ্ধে আদালতে চুরির মামলা করেন। অন্যদিকে নাসিমা তাঁর স্বামী মো. সুমন এবং শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে যৌতুকের মামলা দায়ের করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দুটি মামলা একই আদালতে বিচারাধীন থাকায় বিচারক একাধিকবার উভয় পক্ষকে আপস-মীমাংসার সুযোগ দেন। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো সমাধান না হওয়ায় বুধবার মামলার শুনানিতে স্বামী-স্ত্রী আদালতে হাজির হন। শুনানি শেষে উভয় পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক বিবেচনায় নিয়ে আদালত তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

স্বামীর পক্ষের আইনজীবী রবিউল হক ফরহাদ বলেন, দুই মামলায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জামিনে ছিলেন। আদালত বিষয়টি মীমাংসার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাধান না হওয়ায় আদালত তাঁদের দুজনকেই কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

ফেনী আদালতের পুলিশ পরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, পারস্পরিক বিরোধের এ দুই মামলায় আদালতের আদেশে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ফেনীচুরিমামলাকারাগারযৌতুক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত