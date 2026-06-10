উত্তরা ইউনিভার্সিটির বাস উল্টে আহত ২৪

গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উত্তরা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বহনকারী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়ে অন্তত ২৪ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বাসটির চালকও রয়েছেন। এর মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদেরকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার (১০ জুন) বিকালে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে আহত ব্যক্তিদের নাম জানা যায়নি।
স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসটিতে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁরা বনভোজনের জন্য উত্তরা থেকে ময়মনসিংহে যাচ্ছিলেন। রাজেন্দ্রপুর এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ওপর উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় অনেক শিক্ষার্থীর হাত-পা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে।
জয়দেবপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, আহত ব্যক্তিদের মাওনা আল হেরা হাসপাতালসহ আশপাশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় মহাসড়কের ওই অংশে কোনো গর্ত বা খাদ ছিল না। কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিকেল ৫টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় নিহতের খবর পাওয়া যায়নি।
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