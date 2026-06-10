পল্লবীতে গুলিবিদ্ধ ‘২ জনের’ খোঁজ পাচ্ছে না পুলিশ

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী এলাকায় সন্ত্রাসীদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছোড়া গুলিতে দুজন আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুর ১২ নম্বরের ই ব্লকের ৬ নম্বর রোডে এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে আহত দুজনের বর্তমান অবস্থানের বিষয়ে কেউ নিশ্চিত হতে পারেনি।
আজ বুধবার বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা যায়।
পুলিশ জানিয়েছে, হৃদয় ওরফে গন্ডার (২৫) এবং আব্দুল্লাহ (২৫) নামে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদের বর্তমান অবস্থান শনাক্তে কাজ চলমান রয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিরপুর মোরাপাড়া বিহারি ক্যাম্প এলাকার রাব্বি ওরফে গালকাটা রাব্বি (২৬) এবং তার সহযোগীরা এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে অন্তঃকোন্দল সৃষ্টি হয়। এর জের ধরে এ হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
অভিযুক্তদের মধ্যে আকাশ ওরফে টান আকাশ (৩০), পারভেজ ওরফে র্যাপার পারভেজ (২৪) এবং আলামিন (২৫) নাম উল্লেখ করেছেন স্থানীয়রা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে একটি প্রাইভেটকারে করে কয়েকজন ব্যক্তি আসে। গাড়িটি ৬ নম্বর রোডের মুখে থামার কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। পরে জানা যায়, আব্দুল্লাহ ও হৃদয় ওরফে গন্ডার গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তবে তারা বর্তমানে কোথায় আছে তা জানা যায়নি।
বুধবার বিকেল ৪টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গতকালের ঘটনা নিয়ে গল্প করছেন। কাকে গুলি করেছে, কারা গুলি করেছে এসব ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছেন। তবে ঘটনাস্থলে কোনো দৃশ্যমান আলামত পাওয়া যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী এক রিকশাচালক শামীম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটা প্রাইভেটকার এসে ৬ নম্বর রোডের মুখে থামে। গাড়িতে চার-পাঁচজন ব্যক্তি ছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলির শব্দ শুনি। পরে সকালে শুনলাম বায়তুল আযমত জামে মসজিদের সামনে ও ৬ নম্বর রোডে দুইজনের গুলি লাগছে।’
স্থানীয়রা জানান, মিরপুর পল্লবী এলাকায় রুবেল ও রাব্বি ওরফে গালকাটা রাব্বি (২৬) এবং তার সহযোগীরা এলাকায় মাদক কারবার ও আধিপত্য বিস্তার করছে দীর্ঘদিন ধরে। আহতরাও তাদের সঙ্গে মিলেই এলাকায় নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ করেন। তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে অন্তঃকোন্দলের জের ধরেই এ হামলার ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাদের ধারণা।
ঘটনার পর পল্লবী থানা–পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ জানায়, ঘটনার পর ভুক্তভোগী কারোর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর হৃদয় ওরফে গন্ডারের সহযোগী আব্দুল্লাকে তুলে নিয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত তাদের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।
পল্লবী থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. হানিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্তকাজ শুরু করি। প্রাথমিকভাবে ধারণা, তারা নিজেদের মধ্যে অন্তঃকোন্দলে জড়িয়ে একে অপরের ওপর হামলা চালিয়েছে। দুজন আহত হয়েছে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়গুলো গভীরভাবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
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