Ajker Patrika
জাতীয়

সুদানে শহীদ ৬ সেনাসদস্যের স্ত্রীর হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ জুন ২০২৬, ১২: ৪৭
সুদানে শহীদ ৬ সেনাসদস্যের স্ত্রীর হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী
২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত অবস্থায় সুদানে শাহাদাতবরণকারী ছয় সেনাসদস্যের স্ত্রীদের হাতে বিশেষ সম্মাননা তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আজ বুধবার সকালে ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে আয়োজিত আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসের অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও
২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

২০২৫ সালে সুদানে ওই হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতেও সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী।

২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও
২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও
২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় বিশ্বশান্তি রক্ষায় অসামান্য অবদান রাখা এবং কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী বীর শান্তিরক্ষীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী।

২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও
২০২৫ সালে সুদানে হামলাসহ সম্প্রতি চলমান মিশনগুলোতে আহত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: পিএমও

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নেওয়া সদস্যদের সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল কুশল বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বিষয়:

সুদানজাতিসংঘতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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