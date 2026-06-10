Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলাচেষ্টার অভিযোগ বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলাচেষ্টার অভিযোগ বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার
মাহদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার সদস্যসচিব মাহদি হাসান ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলাচেষ্টার অভিযোগ করেছেন। আজ বুধবার দুপুরে রিকশায় বসে ফেসবুক লাইভে এসে তিনি এই অভিযোগ তোলেন। তবে জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন অভিযোগটি অস্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় মাহদি হাসান হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় একটি মৌখিক অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মাহদি হাসানের ফেসবুক লাইভে শোনা যায়, শহরের কোর্ট মসজিদের সামনে ছাত্রদলের কর্মীরা তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা করেছেন। একপর্যায়ে রিকশায় করেই তিনি হবিগঞ্জ সদর থানার ভেতরে যান।

জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন বলেন, ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলাচেষ্টার অভিযোগ মাহদির সাজানো নাটক এবং ভাইরাল হওয়ার অপচেষ্টা মাত্র।

রিংগন আরও বলেন, ‘মাহদির ফেসবুক লাইভেই তাঁর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, লাইভে যখন তিনি রিকশার পেছনের অংশ দেখাচ্ছিলেন, তখন সেখানে কাউকে দেখা যায়নি। ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আনা পুরো অভিযোগই ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও সাজানো নাটক।’

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক বলেন, ‘আমরা যত দূর জেনেছি, সাবেক প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করার কারণে মাহদি হাসানের সঙ্গে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বিরোধ রয়েছে। তবে আজকের হামলার অভিযোগসংক্রান্ত ভিডিওতে আমরা ছাত্রদলের কাউকে দেখতে পাইনি এবং তিনি কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দেখাতেও পারেননি।’

ওসি আরও বলেন, ‘মাহদি আমাদের কাছে একটি মৌখিক অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।’

বিষয়:

হবিগঞ্জঅভিযোগহামলাজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত