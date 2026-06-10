হবিগঞ্জে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলাচেষ্টার অভিযোগ বৈষম্যবিরোধী ছাত্রনেতার

হবিগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার সদস্যসচিব মাহদি হাসান ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলাচেষ্টার অভিযোগ করেছেন। আজ বুধবার দুপুরে রিকশায় বসে ফেসবুক লাইভে এসে তিনি এই অভিযোগ তোলেন। তবে জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন অভিযোগটি অস্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় মাহদি হাসান হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় একটি মৌখিক অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
মাহদি হাসানের ফেসবুক লাইভে শোনা যায়, শহরের কোর্ট মসজিদের সামনে ছাত্রদলের কর্মীরা তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা করেছেন। একপর্যায়ে রিকশায় করেই তিনি হবিগঞ্জ সদর থানার ভেতরে যান।
জেলা ছাত্রদল সভাপতি শাহ রাজিব আহমেদ রিংগন বলেন, ছাত্রদলের বিরুদ্ধে হামলাচেষ্টার অভিযোগ মাহদির সাজানো নাটক এবং ভাইরাল হওয়ার অপচেষ্টা মাত্র।
রিংগন আরও বলেন, ‘মাহদির ফেসবুক লাইভেই তাঁর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, লাইভে যখন তিনি রিকশার পেছনের অংশ দেখাচ্ছিলেন, তখন সেখানে কাউকে দেখা যায়নি। ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আনা পুরো অভিযোগই ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও সাজানো নাটক।’
হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক বলেন, ‘আমরা যত দূর জেনেছি, সাবেক প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করার কারণে মাহদি হাসানের সঙ্গে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বিরোধ রয়েছে। তবে আজকের হামলার অভিযোগসংক্রান্ত ভিডিওতে আমরা ছাত্রদলের কাউকে দেখতে পাইনি এবং তিনি কাউকে সুনির্দিষ্টভাবে দেখাতেও পারেননি।’
ওসি আরও বলেন, ‘মাহদি আমাদের কাছে একটি মৌখিক অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।’
স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুক মামলায় মো. সুমন এবং স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে করা চুরির মামলায় স্ত্রী নাসিমা আক্তারকে কারাগারে পাঠানো হয়। আজ বুধবার দুপুরে ফেনীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজ উদ্দিন এই আদেশ দেন।১৬ মিনিট আগে
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে একটি প্রাইভেটকারে করে কয়েকজন ব্যক্তি আসে। গাড়িটি ৬ নম্বর রোডের মুখে থামার কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। পরে জানা যায়, আব্দুল্লাহ ও হৃদয় ওরফে গন্ডার গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তবে তারা বর্তমানে কোথায় আছে তা জানা যায়নি...১৯ মিনিট আগে
কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার পূর্বাঞ্চলীয় চার ইউনিয়ন নিয়ে নতুন ‘বাঁকখালী উপজেলা’ বা ‘পূর্বসীমান্ত উপজেলা’ প্রতিষ্ঠা, রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি-গর্জনিয়া সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং গর্জনিয়া বাজারে একটি আধুনিক হিমাগার স্থাপনের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে ‘পূর্বসীমান্ত মিডিয়া নেটওয়ার্ক’ নামে এক৩১ মিনিট আগে
দিনাজপুরের ফুলবাড়ী পৌর শহরে এবার কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে লিচু। বুধবার বিকেলে কাঁটাবাড়ী বাংলাস্কুল মোড়ে ভ্যানে করে বোঁটাবিহীন লিচু ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি করতে দেখা যায়। কম দামের কারণে স্বল্প আয়ের ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে বিভিন্ন সড়কের পাশের অস্থায়ী বাজারে।৩৭ মিনিট আগে