চট্টগ্রামে পোর্ট কলোনিতে মোটরসাইকেলচালকের ছুরিকাহত মরদেহ, পুলিশ বলছে হামলা অন্য এলাকায়

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের পোর্ট কলোনির সড়কে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে আজিয়ার রহমান (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার (১০ জানুয়ারি) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তাঁকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে।

নিহত আজিয়ার রহমান বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার আলতি বরুজবাড়িয়া এলাকার মৃত হাসেন আলীর ছেলে। তিনি পরিবারসহ নগরের বন্দর এলাকায় থাকতেন। আজিয়ার পাঠাওয়ের ভাড়ার মোটরসাইকেলচালক ছিলেন।

বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু বক্কর জানান, গতকাল রাত ২টা ২০ মিনিটে বন্দর থানাধীন পোর্ট কলোনির সড়কে আজিয়ার রহমানকে ছুরিকাঘাতে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রহিম বলেন, আজিয়ারকে অন্য এলাকায় ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। সেখান থেকে তিনি আহত অবস্থায় মোটরসাইকেল চালিয়ে বন্দর থানার পোর্ট কলোনি এলাকায় পৌঁছালে সেখানে পড়ে যান। পরে এলাকার সিকিউরিটি গার্ড ও স্থানীয় মানুষজন পুলিশে খবর দেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি।

চট্টগ্রাম জেলাছুরিকাঘাতপুলিশদুর্বৃত্তচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম সদরজেলার খবর
