Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে বসতঘরে ঢুকে পিস্তল ঠেকিয়ে ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সীতাকুণ্ডে বসতঘরে ঢুকে পিস্তল ঠেকিয়ে ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি বসতঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৫ লাখ টাকা, দেড় ভরি স্বর্ণালংকার ও তিনটি মোবাইল ফোন লুটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে সলিমপুর ইউনিয়নের ফৌজদারহাট সিডিএ আবাসিক এলাকার নেজাম উদ্দীনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় বাড়ির মালিক বকুল আক্তার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সীতাকুণ্ড মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগে বকুল আক্তার উল্লেখ করেন, পরিবারের সদস্যরা নৈশভোজ শেষে নিজ নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত পৌনে দুইটার দিকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ঘরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। তাঁরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও পিস্তল উঁচিয়ে পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দেয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, দুর্বৃত্তরা ঘরের আলমারি ও আসবাব ভাঙচুর করে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি করে। পরে ঘর থেকে নগদ ৫ লাখ টাকা, দুটি স্বর্ণের চেইন, দুই জোড়া কানের দুল, একটি আংটিসহ দেড় ভরি স্বর্ণালংকার এবং তিনটি স্মার্ট মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

দুর্বৃত্তরা যাওয়ার সময় ভুক্তভোগীর ভাসুর মো. শাহাব উদ্দিনের মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে আরও প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি করে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

ঘটনার পর স্থানীয় ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হলে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়িকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তপূর্বক আইনানুগ প্রক্রিয়া চলমান।’

বিষয়:

সীতাকুণ্ডডাকাতিঅপরাধচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
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