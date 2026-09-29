সীতাকুণ্ডে বসতঘরে ঢুকে পিস্তল ঠেকিয়ে ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি বসতঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৫ লাখ টাকা, দেড় ভরি স্বর্ণালংকার ও তিনটি মোবাইল ফোন লুটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত পৌনে দুইটার দিকে সলিমপুর ইউনিয়নের ফৌজদারহাট সিডিএ আবাসিক এলাকার নেজাম উদ্দীনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় বাড়ির মালিক বকুল আক্তার অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সীতাকুণ্ড মডেল থানায় অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগে বকুল আক্তার উল্লেখ করেন, পরিবারের সদস্যরা নৈশভোজ শেষে নিজ নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত পৌনে দুইটার দিকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ঘরের দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। তাঁরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও পিস্তল উঁচিয়ে পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দেয়।
অভিযোগ অনুযায়ী, দুর্বৃত্তরা ঘরের আলমারি ও আসবাব ভাঙচুর করে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি করে। পরে ঘর থেকে নগদ ৫ লাখ টাকা, দুটি স্বর্ণের চেইন, দুই জোড়া কানের দুল, একটি আংটিসহ দেড় ভরি স্বর্ণালংকার এবং তিনটি স্মার্ট মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।
দুর্বৃত্তরা যাওয়ার সময় ভুক্তভোগীর ভাসুর মো. শাহাব উদ্দিনের মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে আরও প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি করে বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।
ঘটনার পর স্থানীয় ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হলে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়িকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তদন্তপূর্বক আইনানুগ প্রক্রিয়া চলমান।’
ডিজিটাল ডিভাইস হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সাইবার স্পেস ব্যবহার করে জাতীয় সংসদের হুইপ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুলের কণ্ঠ নকল করে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।৫ মিনিট আগে
খুলনায় গত এক সপ্তাহ সিলিন্ডার গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। খুলনার গ্যাস ব্যবসায়ীরা বলছেন, সামনে এ সংকট আরও প্রকট হতে পারে। আজ মঙ্গলবার খুলনার বিভিন্নস্থান ঘুরে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।১২ মিনিট আগে
চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রতিবন্ধী আবুল খায়ের (৪৫)। ডান পায়ের তালুতে ফোড়া হওয়ায় গত রোববার চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হন। অস্ত্রোপচার শেষে আজ মঙ্গলবার কিছুটা সুস্থ বোধ করায় বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ছাদের পলেস্তারা খসে পড়লে আহত হন তিনি।১৭ মিনিট আগে
বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নামে ৪১টি ব্যাংকের সিএসআর তহবিল থেকে ২৭৬ কোটি ৩৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্ত করছে দুদক। অর্থ ছাড়, অনুমোদন ও ব্যয়ের তথ্য যাচাইয়ে ব্যাংকগুলোর কাছে নথিপত্র চেয়েছে কমিশন...১৮ মিনিট আগে