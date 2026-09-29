Ajker Patrika
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দিনাজপুর

দোকান থেকে ফেরার পথে ধর্ষণের শিকার শিশু, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

দিনাজপুর প্রতিনিধি
দোকান থেকে ফেরার পথে ধর্ষণের শিকার শিশু, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

দিনাজপুরে ষষ্ঠ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি মো. নাইমুল ইসলামকে (২৪) গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। গতকাল সোমবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর চন্দনপুরা বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার নাইমুল ইসলাম দিনাজপুর সদর থানার বাসিন্দা। এসআরবি-১৩-এর দিনাজপুরের সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) বিপ্লব কুমার গোস্বামী এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এসআরবি ও মামলা সূত্রে জানা যায়, ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রী স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। অভিযুক্ত নাইমুল দীর্ঘদিন ধরে ওই ছাত্রীকে স্কুলে যাতায়াতের পথে উত্যক্ত ও প্রেমের প্রস্তাব দিতেন। বিষয়টি ওই স্কুলছাত্রী তার বাবা-মাকে জানালে তাঁরা নাইমুলকে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি উত্যক্ত করতেই থাকেন।

গত ২৮ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার দিকে ওই শিশু স্থানীয় মুদি দোকান থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় নাইমুল তার মুখ চেপে ধরে একটি জঙ্গলের ভেতর নিয়ে ধর্ষণ করেন। এ ঘটনা কাউকে জানালে বাবা-মাকে খুন করবে বলে শিশুকে হুমকি দেন। এরপর রাত সাড়ে ১০টার দিকে ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রী ছেঁড়া জামাকাপড় ও কর্দমাক্ত শরীরে বাড়ি ফিরে ঘটনা খুলে বলে। এই ঘটনায় ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে ৩০ আগস্ট দিনাজপুর কোতোয়ালি থানায় একটি ধর্ষণ মামলা করেন।

বিষয়:

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