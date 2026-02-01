Ajker Patrika
ঢাকা

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জবি প্রতিনিধি‎
নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত চত্বরে রোববার বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে কর্মজীবী নারীদের নিয়ে দেওয়া পোস্টকে ‘আপত্তিকর’ ও ‘মর্যাদাহানিকর’ আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা।

আজ রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত চত্বরে এ সমাবেশ হয়।

সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী হল সংসদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফারজানা আক্তার টুম্পা বলেন, ‘দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকে জামায়াতে ইসলামীর আমির নারীদের নিয়ে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। কর্মজীবী নারীদের পতিতাবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা শুধু নারীদের অপমানই নয়; এটি তাদের মানবিক মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ন করেছে।’

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খাদিজাতুল কুবরা বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর আমিরের মতো একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ থেকে এমন মন্তব্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। কর্মজীবী নারীদের পতিতাবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক থেকে শুরু করে লাখো নারী গার্মেন্টসকর্মী দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাঁরা দেহব্যবসা করতে ঘর থেকে বের হন—এমন মানসিকতা নারীর প্রতি চরম অবমাননার শামিল।’

গতকাল শনিবার বিকেলে জামায়াত আমির শফিকুর রহমানের এক্স হ্যান্ডেল থেকে নারীদের নিয়ে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়।

এ নিয়ে সমালোচনার মুখে রাতে দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘শনিবার বিকেল ৪টার দিকে হঠাৎ করেই হ্যাক হয় জামায়াত আমিরের ব্যক্তিগত এক্স অ্যাকাউন্ট। এর কিছুক্ষণ পর সাড়ে ৪টার দিকে আইডি থেকে নারীদের নিয়ে অবমাননাকর ও অপ্রত্যাশিত পোস্ট করা হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই দলের সাইবার টিম আইডি উদ্ধারে কাজ শুরু করে এবং বিকেল ৫টার পর অ্যাকাউন্টটি পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়। দ্রুততম সময়ে বিতর্কিত পোস্টটি সরিয়ে ফেলা হলেও ততক্ষণে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তা নিয়ে অপপ্রচার শুরু হয়।’

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগবিক্ষোভসমাবেশনারীজেলার খবরজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়জামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

সম্পর্কিত

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

রাজধানীতে পৃথক স্থানে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে পৃথক স্থানে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

মাদারীপুরে ২৩টি ককটেলসহ যুবক আটক

মাদারীপুরে ২৩টি ককটেলসহ যুবক আটক