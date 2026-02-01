টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে শামিলা রহমানের উঠান বৈঠক, তারেক রহমানের জন্য চাইলেন ভোট

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন তাঁর ছোট ভাই প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী শামিলা রহমান সিঁথি। ঢাকা-১৭ আসনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।
এরই অংশ হিসেবে আজ রোববার নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় দিনে কড়াইল বস্তি সংলগ্ন টিএন্ডটি কলোনিতে এলাকাবাসীদের নিয়ে উঠান বৈঠক করেন শামিলা রহমান।
গুলশান, বনানী, নিকেতন, মহাখালী, কড়াইল বস্তি, বারিধারা, শাহজাদপুর, কালাচাঁদপুর, ভাষানটেক, মাটিকাটা ও ঢাকা সেনানিবাসের একাংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৭ আসন।
টিএন্ডটি কলোনিতে আয়োজিত উঠান বৈঠকে ঢাকা-১৭ আসনের প্রার্থী তারেক রহমানের জন্য ভোট ও দোয়া চেয়ে শামিলা রহমান বলেন, ‘ধানের শীষের পক্ষে জনগণের সাড়া দেখে আমরা অভিভূত। ইনশাআল্লাহ জনগণের ভোটে আগামী দিনে বিএনপিই সরকার গঠন করবে।’
সেখান থেকে পরে বাড্ডা নতুন বাজার সংলগ্ন গীর্জায় গিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীমসহ আরও অনেকে।
গতকাল শনিবার শাহজাদপুর সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেট ও গুলশানের ডিএনসিসি মার্কেটের ব্যবসায়ীদের কাছে তারেক রহমানের পক্ষে গণসংযোগ করেন শামিলা রহমান।
ভোটার স্থানান্তরের তথ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, গত এক থেকে দেড় বছরে ঢাকা মহানগরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য ভোটার স্থানান্তরিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ কিছু এলাকায় অনেক নতুন ভোটার হয়েছেন, যেটা অস্বাভাবিক।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের অফিশিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে প্রকাশিত একটি পোস্ট গতকাল শনিবার বিকেলে আপলোড হয়। ওই পোস্টে কর্মজীবী নারীদের সম্পর্কে ‘অসম্মানজনক’ মন্তব্য থাকায় ডা. শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়। এ ঘটনায় জামায়াতের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য৫ ঘণ্টা আগে
বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা বলেন, ‘জামায়াত আমিরের এক্স পোস্ট নারীবিদ্বেষী। সত্য হলে আমরা নিন্দা জানাচ্ছি। এর আগেও তাদের এক নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। জামায়াত বরাবরই নারীবিদ্বেষী। তারা বিভিন্ন সময়ে নারীদের ছোট করে কথা বলে আসছে।৬ ঘণ্টা আগে
শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহত রেজাউল করিমের শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে তাঁর কবর জিয়ারত করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আজ (১ ফেব্রুয়ারি) রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় শ্রীবরদী উপজেলার গোপালখিলা এলাকায় নিহত রেজাউল করিমের বাড়িতে গিয়ে তাঁর কবর জিয়ারত করেন।৮ ঘণ্টা আগে