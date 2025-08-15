ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাজতির মৃত্যু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জেলা কারাগারের এক হাজতি মারা গেছেন। তাঁর নাম সামির খান (২৫)। আজ শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে তিনি মারা যান।
সামির খান আশুগঞ্জ উপজেলার আড়াইসিধা ইউনিয়নের দগরিসার গ্রামের আলম খানের ছেলে। ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
জেলা কারাগার সূত্র জানা গেছে, ডাকাতি ও হত্যা মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১৯ জুন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন সামির খান। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর আসে এবং রক্তচাপ কমে যায়। পরে তাঁকে দ্রুত জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সকালে তিনি মারা যান।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের জেলার কামরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, হাজতি সামির খানের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাঁর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
