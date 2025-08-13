Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

কক্সবাজারে ১৩২২ কোটি টাকার মাদক ধ্বংস

কক্সবাজার প্রতিনিধি
বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়ন কার্যালয় মাঠে মাদক ধ্বংস। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়ন কার্যালয় মাঠে মাদক ধ্বংস। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের উখিয়া, টেকনাফ ও রামু এবং বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে গত এক বছরে অভিযান চালিয়ে জব্দ করা বিপুল পরিমাণ মাদক ধ্বংস করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। ধ্বংস করা মাদকের আনুমানিক মূল্য ১ হাজার ৩২২ কোটি টাকা।

আজ বুধবার দুপুরে বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়ন কার্যালয় মাঠে এসব মাদক ধ্বংস করা হয়; যার মধ্যে ছিল প্রায় ২ কোটি ৩৪ হাজার ইয়াবা, ১৪০ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস, ২৬ কেজি হেরোইন, প্রায় সাড়ে ৪ কেজি কোকেন, ৪ কেজি আফিম, প্রায় ৫৩ কেজি গাঁজা, প্রায় সাড়ে ৬১ হাজার ক্যান বিয়ার, ২২ হাজার ১৫৫ বোতল বিদেশি মদ, ১ হাজার ৮০০ লিটার বাংলা মদ ও ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৬৪২ প্যাকেট সিগারেট।

ধ্বংস কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজিবি কক্সবাজার রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আকসার খান। উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের অতিরিক্ত শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার আবু সালেহ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন শাহীন, র‌্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল কামরুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) মো. শাহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

বিষয়:

কক্সবাজারইয়াবামাদকবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগহেরোইনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

টাঙ্গাইলে মারধরের জেরে মুখোমুখি বণিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

টাঙ্গাইলে মারধরের জেরে মুখোমুখি বণিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন, পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভ

রাজবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় ব্যবসায়ী নিহত

রাজবাড়ীতে পিকআপ ভ্যানচাপায় ব্যবসায়ী নিহত

নেত্রকোনায় শিশুকে লাঠি দিয়ে পেটালেন ইউএনও, ভিডিও ভাইরাল

নেত্রকোনায় শিশুকে লাঠি দিয়ে পেটালেন ইউএনও, ভিডিও ভাইরাল

এডিসিকে ছুরিকাঘাতের পর কারওয়ান বাজারে ৩০ জন গ্রেপ্তার

এডিসিকে ছুরিকাঘাতের পর কারওয়ান বাজারে ৩০ জন গ্রেপ্তার