ফটিকছড়িতে মাথাবিহীন নারীর মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় মাথাবিহীন এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যায় উপজেলার পাইন্দং ইউনিয়নের নতুন আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকার একটি টিলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, গতকাল বিকেলে কয়েকজন শিশু জঙ্গলের পাশে খেলতে গিয়ে অজ্ঞাতনামা মরদেহটি দেখতে পায়। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়। স্থানীয় সরদার আবুল কালাম বলেন, ‘শিশুরা লাশটি দেখতে পেয়ে আমাদের জানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মাথাবিহীন নারীর লাশ দেখে পুলিশে খবর দিই।’
ফটিকছড়ি থানার ওসি রবিউল আলম খান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধারের কাজ করছি। পরে বিস্তারিত জানানো যাবে।’
